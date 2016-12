Volley, A1 femminile: Busto Arsizio travolge Urbino

Tutto facile per Busto Arsizio che, nel recupero della 16esima giornata di A1 femminile, vince 3-0 sul campo della Zeta System Urbino: 25-13, 25-18 e 25-16 i parziali per la Unendo Yamamay che, grazie a questo successo, sale a quota 34 punti e conquista il quarto posto solitario in classifica scavalcando in un colpo solo Piacenza e Conegliano. Notte fonda invece per Urbino che resta da sola all'ultimo posto con 4 punti.