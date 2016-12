Volley, Champions: Perugia e Busto ai playoff 6

Missione compiuta per le due squadre italiane impegnate nella Champions League di volley. In campo maschile Perugia travolge 3-0 i polacchi dello Jastrzebski, bissa il successo dell'andata e strappa il biglietto per i playoff a 6. Fanno festa anche le ragazze di Busto Arsizio, che perdono al tie-break contro Baku ma centrano la qualificazione in virtù della vittoria per 3-1 all'andata.