Volley, Champions donne: Busto vince 3-1, Piacenza sconfitta

Una vittoria e una sconfitta nell'andata dei Playoff 12 di Champions League femminile per le due squadre italiane impegnate. Colpo esterno per Busto Arsizio : la Yamamay vince per 3-1 a Baku (24-26, 21-25, 25-19, 14-25) e ipoteca il passaggio del turno. Perde invece Piacenza , battuta con un netto 3-0 dalla Dinamo Mosca (27-29, 18-25, 23-25) davanti al pubblico di casa. Tra una settimana il ritorno a campi invertiti.

Grande successo per Busto Arsizio, le ragazze allenate da Carlo Parisi vincono per 3-1 all'A.Y.S Sport Hall di Baku contro l'Azeryol e vedono avvicinarsi i Playoff a 6 (ritorno in casa il 18/2). Ennesima grande prestazione di Valentina Diouf, la schiacciatrice mette a segno ben 22 punti, trascinando al successo le compagne. Servirà invece un'impresa a Piacenza tra una settimana in Russia nella partita di ritorno. La Dinamo Mosca, infatti, non fa sconti e vince al PalaBanca con un netto 3-0. Per le russe la migliore è Obmochaeva, autrice di 25 punti, la Nordmeccanica deve accontentarsi dei 14 messi a segno da Van Hecke, troppo poco.