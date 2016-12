Volley, A1 donne: Modena risponde a Novara

Modena risponde a Novara. Nella 16.a giornata di A1 la Liu Jo, dopo essersi assicurata il pass per le Final Four di Coppa Italia, supera 3-0 Firenze e resta così a -5 dalla capolista Novara, vittoriosa nell'anticipo: le emiliane mantengono invariato anche il vantaggio (+3) su Casalmaggiore , che batte 3-1 Forlì. Perde terreno invece Conegliano che cade 3-1 Montichiari, mentre chiude il programma il 3-0 a domicilio che Bergamo rifila a Scandicci.

Non c'è stata partita o quasi al PalaPanini, dove Modena riprende la sua marcia in campionato con una convincente vittoria sul Bisonte: Piccinini e compagne si impongono 25-19, 25-22, 25-14, Mvp una scatenata Raphaela Folie. Al quarto posto non rallenta Casalmaggiore che batte in rimonta il fanalino Forlì: 16-25, 25-22, 25-13, 25-16 il punteggio in favore della Pomì, costretta dall'abbondante nevicata degli scorsi giorni a giocare al PalaGeorge di Montichiari dove poco prima la Metalleghe Sanitars aveva sconfitto Conegliano 20-25, 25-21, 25-20, 25-23. Unica vittoria esterna di giornata quella di Bergamo a Scandicci: finisce 25-22, 25-16, 29-27.