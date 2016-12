Volley, SuperLega: Trento torna in vetta, Macerata ok

Trento non si lascia sfuggire l'occasione per tornare capolista. La Diatec , nella 17.a giornata di SuperLega , batte Milano con un netto 3-0 e balza vetta alla classifica approfittando del turno di riposo di Modena : gli uomini di Stoytchev vanno a +1 sugli emiliani e restano a +6 su Macerata , vittoriosa 3-0 a Piacenza. Perde terreno Perugia , che cade 3-2 a Verona ed è raggiunta al quarto posto proprio dalla Calzedonia , a ben 10 punti dalla vetta.

Pochi affanni per Trento che è tornata a giocare in quel Forum di Assago dove il 30 dicembre 2012 conquistò la sua terza Coppa Italia: ben più facile il compito rispetto a quella sera, Milano si arrende 25-18, 25-19, 25-19. Stesso copione al PalaBanca dove Macerata vince 25-20, 25-17, 25-17: Piacenza in crisi nera, sesta sconfitta consecutiva in campionato per la Copra. Il match più entusiasmante di giornata si gioca a Verona, dove Perugia va sotto 2-0, poi recupera, balza avanti al tiebreak ma alla fine alza bandiera bianca: finisce 34-32, 25-20, 18-25, 18-25, 17-15. Nella parte bassa della classifica importanti vittorie per Molfetta e Monza: i pugliesi stendono Padova 28-26, 26-24, 20-25, 25-22, mentre i brianzoli battono a domicilio Ravenna 25-23, 25-22, 25-21.