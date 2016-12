Volley, A1 femminile: Novara allunga, battuta Piacenza

Novara piega Piacenza nell'anticipo della quinta giornata di ritorno della A1 femminile di volley e allunga in classifica. La Igor Volley, fresca di qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, batte le campionesse d'Italia in quattro set: 25-23, 18-25, 25-12, 25-18 i parziali in poco meno di due ore. In classifica Novara sale a 42 punti e vola a +8 su Modena, Piacenza resta inchiodata a quota 26.