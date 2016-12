Volley, Champions donne: Busto e Piacenza ai playoff

Dopo il tris in campo maschile, anche il volley femminile regala soddisfazioni per i colori azzurri. Busto Arsizio e Piacenza battono Viesti e Cannes e si qualificano per i playoff di Champions : la Yamamay, già sicura del pass, è riuscita a battere in trasferta Salo col punteggio di 3-2 (28-26, 18-25, 19-25, 25-14, 18-16); la Rebecchi, invece, si era qualificata nel pomeriggio grazie ai risultati negli altri gironi ma ha travolto Cannes 3-0 (25-16, 25-18, 25-18).

I playoff a 12 erano già diventati realtà per Busto dopo la vittoria di Mosca su Dresda, ma la Yamamay ha confermato il secondo posto nel girone C con una vittoria esterna nonostante la pesante assenza di Marcon.

Partita tosta in Finlandia, con un totale blackout nel secondo e nel terzo set per le lombarde: poi Perry si sveglia e trascina le compagne a tie break e vittoria finale.

Anche Piacenza scendeva in campo al PalaBanca con la certezza della qualificazione, grazie al miglior piazzamento tra le terze classificate di ogni girone: non c'è comunque stata partita, la Rebecchi travolge le francesi che all'andata avevano vinto 3-2 e le sorpassano nel numero di punti conquistati, pur rimanendo sotto in classifica in virtù del minor numero di partite vinte.

Domani il sorteggio che stabilirà le avversarie delle italiane nei playoff.