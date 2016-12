Volley, A1 femminile: Novara domina a Urbino

Nell'anticipo della quarta giornata del girone di ritorno di A1 femminile, Novara sconfigge con un perentorio 3-0 Urbino : al PalaMondolce non c'è mai storia, la capolista trionfa coi parziali di 25-20, 25-17 e 25-20 . La Igor Gorgonzola rialza la testa dopo l'inatteso ko di settimana scorsa contro Busto Arsizio e sale a quota 39 in classifica, a più 8 su Modena che domani sarà impegnata nella difficile sfida in casa di Piacenza.

Novara mette nuovamente la freccia e cancella il 3-2 subito sei giorni fa contro Busto Arsizio. La seconda sconfitta stagionale non lascia il segno, anche se l'avversario di stasera era francamente troppo debole per impensierire le ragazze di Pedullà. La Agil prende subito le misure alla Zeta System e comanda dal primo all'ultimo minuto: la potenza di Partenio, Hill e Barun, unite all'esperienza della Guiggi sono troppo per le padrone di casa, che si arrendono in 74 minuti. Urbino resta desolatamente ultima in classifica a 4 punti, in coabitazione con Forlì; Novara invece si gode la vetta e nel prossimo turno aspetta Piacenza per il big match della quinta di ritorno.