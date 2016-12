Volley, Champions: Perugia vola, è cinquina

Prosegue la Champions League da grande protagonista della Sir Safety Perugia che nella quinta giornata della fase a gironi batte 3-0 (25-19, 25-23, 25-20) i francesi di Tours e si assicura matematicamente il primo posto nel gruppo G. Nel match del PalaEvangelisti la squadra di Nikola Grbic non ha alcun problema a sbarazzarsi degli avversari, ancora senza vittorie in Europa, e mantiene la sua imbattibilità, cinque successi in altrettante partite.

Nelle file dei Block Devils è spettacolare la prova di Aleksandar Atanasijevic e Christian Fromm, entrambi con 21 punti totali. A Tours non bastano i 28 di David Konecny, miglior marcatore del match. Ora Perugia si rituffa in campionato: sabato sera al PalaEvangilisti arriva la Top Volley Latina.