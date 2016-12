SuperLega: Trentino piega Perugia

Trentino rialza la testa a una settimana di distanza dal ko contro Modena nella finale di Coppa Italia. Lo fa nel modo migliore, battendo in quattro set Perugia al Palatrento. La squadra di Stoytchev si impone con il punteggio di 23-25, 25-18, 25-18, 25-19 in poco meno di due ore con il 48% in attacco, 10 muri e 7 ace. Trentino vince la 13.a gara su 14 in campionato e sale a 36 punti. Molfetta fatica solo nel terzo set contro Città di Castello (25-15, 25-21, 31-29), Verona passeggia in casa di Milano (20-25, 18-25, 16-25), Latina riesce ad avere la meglio su Ravenna al termine di una sfida equilibratissima: al PalaBianchini finisce 18-25, 25-20, 19-25, 25-15, 19-17 per i padroni di casa.