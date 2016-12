Volley, SuperLega: Modena senza problemi, 3-0 a Padova

Meno facile del previsto la sfida del PalaPanini, contro una Tonazzo che perde 3-0 ma rende la vita complicata alla squadra di Lorenzetti. I primi due set sono una vera battaglia, coi padroni di casa che solo grazie alle bordate di Nemanja Petric (22 punti per il serbo, premiato come Mvp del match) e di Earvin Ngapeth (11, autore di un punto a dir poco strepitoso da posto tre su alzata di Bruninho) riescono ad avere la meglio. Nel terzo periodo Modena si scrolla di dosso le tensioni delle Final Four di Bologna e prende il largo, trovando i tre punti che la proiettano a 36 punti in vetta solitaria. Settimana prossima la capolista, che domani potrebbe tornare a condividere la vetta con Trento, sarà di scena a Monza.