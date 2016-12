Volley, Coppa Italia: Trento ko, Modena si riprende il trofeo

Rispetto ai successi con Latina (quarti) e Macerata (semifinale), il copione di Modena non cambia un granché: Bruninho in regia distribuisce alla perfezione per i martelli Petric (20) e Ngapeth (17) che trascinano i gialli e mandano in delirio in pubblico del PalaDozza, per l'occasione tutto esaurito.

Nei primi due set le percentuali di Trento, tre volte campione nelle ultime cinque edizioni, sono troppo basse, così gli emiliani ne approfittano e balzano sul 2-0.

Nel terzo reazione d'orgoglio della Diatec che torna sotto con gli ace di Lanza, poi Ngapeth si becca un rosso e infine Kaziyski chiude il parziale accorciando le distanze. Nel quarto però non c'è storia e Modena, che negli ultimi anni ha rischiato di scomparire, torna a sorridere e adesso sogna lo Scudetto: nell'ultimo, quello del 2002, in panchina c'era proprio Lorenzetti.