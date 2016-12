Volley, Coppa Italia: la finale è Trento-Modena

Sarà Trento-Modena, le prime due della classe in SuperLega, la finale della Coppa Italia 2015 . Nelle semifinali delle Final Four al PalaDozza di Bologna vanno in scena due rimonte: la Diatec stende Perugia 3-2 (22-25, 28-26, 19-25, 25-14, 15-10), stesso punteggio con cui gli emiliani eliminano Macerata (25-19, 23-25, 12-25, 25-23, 15-11). Domenica l'ultimo atto al quale i trentini riapprodano dopo due anni, mentre Modena manca addirittura dal 1998.

Tutto secondo pronostico insomma, dato che Trento e Modena rispettano il tabellone. Le prime due teste di serie, però, devono faticare più del previsto per avere la meglio su avversari grintosi e ben organizzati. Per la Diatec si tratta addirittura della seconda rimonta consecutiva dopo quella nei quarti con Piacenza: nel terzo set sembrava spacciata ma ha saputo reagire e, trascinata da Nemec e Lanza, fa fuori Perugia, finalista lo scorso anno. Simile la gara di Modena, che dopo un terzo set disastroso sembrava non avere più le forze per contrastare Macerata: i gialli invece si sono rialzati e, grazie ai punti di Petric e Ngapeth, mettono in ginocchio i campioni d'Italia, riprendendosi la finale di Coppa Italia diciassette anni dopo l'ultima volta.