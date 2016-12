Volley, Perugia-Modena sospesa per un malore in tribuna

La partita della SuperLega di pallavolo tra Perugia e Modena al PalaEvangelisti è stata interrotta per una trentina di minuti, nel corso del primo set, per un malore di un tifoso che stava assistendo all'incontro nella tribuna centrale dell'impianto umbro. La partita, che era stata subito sospesa sul risultato di 18-20 per Modena, è ripresa dopo che sono stati prestati i soccorsi del caso allo sfortunato spettatore.