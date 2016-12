Volley, le maglie "Mondiali"

Asics ha presentato le le nuove divise che saranno indossate dai ragazzi e dalle ragazze della nazionale italiana di pallavolo durante tutta la stagione 2014, che raggiungerà il suo apice con la disputa da parte delle due selezioni dei Campionati Mondiali. Asics metterà a disposizione degli atleti azzurri calzature ed abbigliamento di altissima qualità, sviluppati grazie alle competenze maturate presso l’Asics Research Institute of Science di Kobe, in Giappone. Le nuove divise presentano un design raffinato ed elegante, con una particolare cura sia nella scelta dei dettagli che dei tessuti, per offrire una serie di benefici in grado di migliorare le prestazioni dei giocatori. La maglia, sviluppata con un particolare jersey elasticizzato, garantisce il massimo confort, permettendo una grande aderenza al corpo senza impedirne i movimenti, mentre i particolari inserti elastici in rete “hole” garantiscono traspirabilità nelle zone più critiche.