Volley, SuperLega: Macerata stende Modena, Trento acciuffa la vetta

In realtà il titolo di campione d'inverno, per scontro diretto e differenza set, se lo aggiudica al fotofinish Trento che chiude l'anno solare annichilendo Piacenza con un netto 25-17, 25-17, 27-25: per la Diatec è la dodicesima vittoria consecutiva, ottava in campionato. Il big match, però, va in scena al PalaFontescodella dove Macerata vince al tiebreak il braccio di ferro contro l'ex capolista solitaria Modena: 25-19, 21-25, 23-25, 25-15, 15-10 il punteggio finale in favore della Lube, che rialza la testa dopo tre ko di fila. Chiude il 2014 al quarto posto in classifica Perugia, che dopo aver perso il primo set ribalta Molfetta: 23-25, 25-17, 25-20, 25-20. Ad occupare la quinta piazza è invece Verona che supera senza affanni Città di Castello (25-22, 25-20, 25-19), mentre niente da fare per Milano sconfitta anche da Ravenna (26-24, 25-23, 25-16). Grazie ai risultati di giornata si completa il tabellone delle Final Eight di Coppa Italia: le gare di Santo Stefano erano infatti servite per sapere le otto partecipanti e le prime quattro che ospiteranno in casa la gara dei quarti di finale in programma il 6 gennaio, regnava però la massima incertezza riguardo gli accoppiamenti. Adesso ci sono pure quelli: Trento-Piacenza, Modena-Ravenna, Macerata-Latina, Perugia-Verona. In palio ci sono i quattro pass per le Final Four in programma il 10 e 11 gennaio al PalaDozza di Bologna.