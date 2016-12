Volley, SuperLega: Modena riparte, la Lube Treia va al tappeto

Dopo la prima sconfitta in campionato subita domenica scorsa a Trento , la Modena Volley riparte riuscendo ad imporsi al tie-break su un'agguerrita Verona e avvicinandosi al titolo di campione d'inverno. Nella penultima giornata d'andata arriva anche l’importante sorpasso della Diatec Trentino ai danni della Lube Treia : Trento vince nettamente a Monza e si prende la seconda posizione, utile soprattutto in chiave Coppa Italia.

Grande sofferenza per i capoclassifica: è servito il tie-break a Modena per avere la meglio sulla Calzedonia Verona, addirittura avanti 1-2 dopo il terzo set (25-20, 22-25, 21-25, 32-30, 15-12). Con il successo sulla Vero Volley Monza, Trento rosicchia un punto ai leader e scavalca Macerata. Arriva infatti da Molfetta il risultato più importante di giornata: la Lube Treia perde 3-2 al termine di una gara estenuante (il primo set si è chiuso 37-39, quindi 25-21, 24-26, 25-19, 15-12). Nessun problema per la Sir Safety Perugia, vincente 3-0 in casa dell'Altotevere Città di Castello-Sansepolcro, per la Top Volley Latina (3-1 al Tonazzo Padova) e per la Copra Piacenza, vittoriosa 3-1 su Milano.

Nella prossima giornata (ultima del girone d'andata e prevista per domenica) saranno dunque definiti gli accoppiamenti per i quarti della coppa nazionale: già si conoscono le otto partecipanti, da Modena a Ravenna (che quest'oggi ha osservato il turno di riposo), ma c'è ancora incertezza sull'ordine. Si gioca in gara unica, in casa delle prime quattro della graduatoria.