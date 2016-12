Volley, A1 femminile: Modena tiene il passo, Casalmaggiore ko

Modena regge il passo di Novara tornando alla vittoria (3-0) contro Busto Arsizio nella decima giornata del campionato A1 di volley femminile. Le emiliane sono ora seconde alle spalle della Igor Gorgonzola. Brutta caduta per Casalmaggiore, sconfitta 3-1 a Piacenza: Rebecchi Nordmeccanica quarta a 18 punti, 2 in meno proprio della Pomì (terza). Decima sconfitta in altrettante gare per Urbino (3-1 in casa contro Montichiari).