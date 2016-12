Volley, A1 femminile: Novara non sbaglia, Conegliano ko

La capolista non sbaglia. Novara , nell'anticipo della decima giornata di A1, supera Conegliano con un netto 3-0 e balza momentaneamente a quota 26, a +4 su Modena impegnata domenica contro Busto Arsizio . Davanti ai propri tifosi la Igor Gorgonzola si impone 25-23, 25-18, 25-21 e conquista così il quarto successo consecutivo, due in campionato e due in Champions. Si ferma invece l'Imoco dopo tre vittorie consecutive: le venete restano ferme a 18.

Non riesce dunque un clamoroso bis a Conegliano, che dopo aver battuto la settimana scorsa l'ex capolista Modena non riesce a ripetersi con Novara.

Eppure le Pantere partono bene spinte da Adams (4-8), ma a metà parziale vengono fuori le padrone di casa che mettono la freccia sul 14-13: il set è equilibrato sino alla fine, l'Imoco resta aggrappato a Chirichella e compagne ma deve comunque arrendersi 25-23.

Ben diverso il secondo parziale, con le venete in difficoltà sia in ricezione che in attacco: 25-18 senza storia. Copione simile nell'ultimo set, dove le ragazze gialloblù riescono però a mettere più volte la testa avanti ma dal 20-20 si sciolgono e spianano la strada al successo piemontese: 25-21.