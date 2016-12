Volley, Champions donne: Busto implacabile, Dresdner ko

La Unendo Yamamay Busto Arsizio batte con un roboante 3-0 il Dresdner nella terza giornata del Gruppo C della Champions femminile di volley. Le ragazze di Carlo Parisi si impongono in casa col punteggio di 25-15, 25-16, 25-20 conquistando così la seconda vittoria in questo torneo e riscattando il ko dell’ultimo turno con la Dinamo Mosca. Busto sale così al secondo posto del Girone con 6 punti proprio dietro alle russe a quota 7.