Volley, Champions donne: Piacenza espugna Belgrado

La trasferta di Belgrado, contro un Partizan capace due settimane fa di portare il più quotato Cannes al tie-break, non era certo delle più semplici per le biancoblù di coach Chiappini che, tuttavia, hanno interpretato al meglio la gara facendola sembrare poco più di una passeggiata.

Tre le giocatrici in doppia cifra a testimonianza dell’ottima prova di squadra: Sorokaite ne mette 16 a referto, mentre Van Hecke e Di Iulio chiudono con 10 a testa. Al Partizan non bastano i 16 di Boskovic. Quella di Belgrado era l’ultima sfida di Champions del 2014 di Piacenza: la Nordmeccanica Rebecchi tornerà in campo il 14 gennaio in casa per il match di ritorno contro il sestetto serbo.