Volley, SuperLega: Modena in vetta, tonfo Città di Castello

Modena volley torna al comando della classifica di SuperLega battendo con un netto 3-0 Città di Castello nel posticipo del lunedì dell'ottava giornata. Tutto facile per gli uomini di Angelo Lorenzetti che si impongono col punteggio di 25-19, 25-11, 25-21 soffrendo solo in parte nel terzo set. La squadra emiliana scavalca nuovamente Macerata in testa alla graduatoria con 24 punti. L'AltoTevere resta al decimo posto a quota 6.

Al PalaPanini di Modena i padroni di casa mettono subito le cose in chiaro lasciando poco spazio a Città di Castello già nel primo set (25-19). Nel secondo parziale gli ospiti non sembrano scendere nemmneo in campo e conquistano appena 11 punti. Più combattuto, invece, il terzo set con l'AltoTevere che riesce addirittura a passare in vantaggio ma nelle battute finali subisce la rimonta decisiva dei ragazzi di Lorenzetti. Top scorer dell'incontro è il francese Earvin Ngapeth con 19 punti seguito da Petric Nemanja a 16 e Luca Vettori a quota 12. Nessun giocatore in doppia cifra, invece per gli umbri con Dore Della Lunga (il migliore dei suoi) fermo a 8.