Volley, A1 femminile: Busto batte Bergamo, Piacenza ko

Doppia sorpresa negli anticipi di A1 femminile dell'8a giornata. Dai campi di Bergamo e Piacenza , infatti, arrivano due successi esterni. A fare festa sono Firenze, che espugna il palazzetto della Nordmeccanica per 1-3 (21-25, 25-23, 28-30, 19-25) e la Unendo Yamamay che s'impone in casa della Foppapedretti al tie-break (25-22, 18-25, 21-25, 25-21, 13-15). In classifica, Busto si porta a quota 13 punti, Firenze sale a 7.

Torna al sorriso Busto Arsizio, dopo un avvio di stagione difficile. Le ragazze di Carlo Parisi espugnano Bergamo, imponendosi per 3-2 al termine di un match molto combattuto. Sotto per 2-1 la Foppapedretti mostra una buona reazione e si porta in parità. Il quinto e decisivo set se lo aggiudica la Yamamay per 15-13. Senza storia, invece, la sfida di Piacenza, la squadra di casa subisce la maggior freschezza di Firenze. Il Bisonte domina il match e concede solo il secondo set alla Nordmeccanica. Per le toscane arriva una vera e proprio boccata di ossigeno che le porta ad abbandonare momentaneamente la zona calda della classifica, portandosi a quota 7. Piacenza resta comunque al terzo posto della graduatoria con 15 punti.