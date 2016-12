Volley, Champions: super Perugia, Noliko Maaseik travolto

Perugia travolgente in Europa. La Sir Safety, reduce dalla vittoria su Piacenza in campionato, si impone in tre set sul difficile campo del Noliko Maaseik e ipoteca la qualificazione alla Final 12 di Champions League: 22-25, 15-25, 18-25 i parziali a favore della squadra allenata da Grbic, che coglie il terzo successo europeo dopo quelli contro Ankara e Tours e resta al comando del girone G con 8 punti.