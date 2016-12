Volley, A1 femminile: Modena facile, gioia Firenze

Tutto facile per Modena che vince 3-0 sul parquet della Robur Tiboni di Urbino (25-22, 25-20, 25-20) e si porta momentaneamente in testa alla classifica a quota 15 punti, a +1 su Novara e a +2 su Bergamo . Sorride finalmente anche Firenze che, nell'altro anticipo della sesta giornata, vince 3-0 a Forlì e festeggia la sua prima vittoria nel massimo campionato . Netta l'affermazione del sestetto di Vannini che si impone 25-23, 25-18, 25-14.

Missione compiuta per la Liu Jo Modena che passeggia sul campo di Urbino infliggendo alla Robur la sesta sconfitta in sei giornate. Nel sestetto emiliano allenato da coach Beltrami grande prova di Samanta Fabris che mette a referto 21 punti. Modena, che almeno per una notte si gode il primato solitario in classifica, attende ora il risultato di Bergamo e Novara, in campo domani rispettivamente contro Piacenza e Montichiari: e saranno proprio la Foppapedretti e la Igor Gorgonzola le prossime avversarie delle emiliane.

Serata da ricordare anche per Firenze che conquista tre punti pesanti andando a vincere 3-0 a Forlì in uno scontro dal sapore di derby salvezza. La squadra di Vannini manda in doppia cifra due giocatrici (Negrini 17, Liliom 13) mentre a Forlì non bastano i 17 punti di Aguero. La formazione romagnola di coach Marone incassa la quinta sconfitta stagionale e scivola al penultimo posto scavalcata proprio dalle toscane.