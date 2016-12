Volley, SuperLega: Macerata e Modena passeggiano

Nessuna sorpresa nella settima giornata della regular season della SuperLega di volley . Vincono in scioltezza Macerata e Modena , che si impongono entrambe con un netto 3-0 rispettivamente contro Città di Castello e Molfetta . Fatica Trentino, Latina si arrende solo al tie-break. Colpo di Perugia, che batte Ravenna 3-1 e scavalca proprio i romagnoli al quarto posto in classifica. Vincono anche Verona (3-0 contro Monza) e Milano (3-2 contro Padova).

Macerata e Modena continuano a braccetto la loro marcia in testa alla classifica. La Lube si sbarazza di Città di Castello con il punteggio di 26-24, 25-20, 25-14, gli emiliani non hanno problemi a regolare Molfetta: 25-18, 25-15, 25-15 i parziali. Entrambe restano a punteggio pieno con 18 punti e allungano su Trentino, terza a quota 16, che supera Latina fuori casa dopo un match equilibratissimo: 25-21, 26-24, 24-26, 20-25, 14-16 il punteggio a favore della Diatec. Il colpo di giornata lo fa Perugia battendo sul proprio campo Ravenna nel big match di giornata: al PalaEvangelisti finisce 25-21, 23-25, 25-18, 25-22. Arriva a Padova la seconda vittoria in campionato di Milano, che si impone 25-23, 25-21, 28-30, 27-29, 11-15. Completa il quadro di giornata l'agevole successo di Verona in casa di Monza (16-25, 21-25, 27-29).