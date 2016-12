Volley, A1 donne: Novara vola, Casalmaggiore seconda

Novara non si ferma più e, nell'anticipo di A1 femminile di volley , conquista la quinta vittoria consecutiva su altrettanti incontri battendo 3-1 in trasferta le campionesse d'Italia in carica di Piacenza col punteggio di 25-20, 25-17, 19-25, 25-20. Alle spalle della Igor Gorgonzola, in testa alla classifica con 14 punti, sale al secondo posto Casalmaggiore che si sbarazza con un netto 3-0 (26-24, 14-25, 25-22) di Forlì fuori casa.

A Piacenza prosegue senza intoppi la corsa di Novara che parte col piede sull'acceleratore dominando i primi due set. Nel terzo si assiste al ritorno delle ragazze di coach Alessandro Chiappini ma nel quarto e decisivo parziale la Igor Gorgonzola chiude i conti. Tra le fila di Novara straordinaria è la prestazione di Katarina Barun con 28 punti di cui 3 muri. A Piacenza, alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella nel turno infrasettimanale con Modena, non bastano i 18 punti di Lise Van Hecke.



Continua a stupire Casalmaggiore che, dopo aver perso la prima gara stagionale contro Novara, ha inanellato quattro successi di fila. L'ultimo, maturato questa sera contro Forlì, ha messo ancora una volta in mostra la solidità delle ragazze di Davide Mazzanti. A fine gara le migliori in campo risultano Jovana Stevanovic e Valentina Tirozzi con 18 punti a testa. L'unica giocatrice in doppia cifra per Forlì è invce Elena Koleva a quota 17.