Volley, A1 femminile: cade Piacenza, Novara in vetta

Grandi emozioni e colpi di scena nella quarta giornata di A1 femminile. Cade a sorpresa la capolista Piacenza, dopo tre vittorie consecutive arriva il ko nel derby contro Modena per 3-1. Match dominato dalle ragazze di Beltrami (25-14, 23-25, 25-19, 25-17). La nuova capolista è Novara, grazie al 3-0 inflitto ad Urbino, al termine di un match senza storia. Ma la classifica è molto corta, visto che arriva anche la vittoria di Bergamo in trasferta a Conegliano per 3-0. Successi interni anche per Casalmaggiore, 3-0 a Firenze e Scandicci, 3-0 a Forlì. All'insegna dell'equilibrio la sfida Montichiari-Busto Arsizio, la spunta per 3-2 al tie-break la Metalleghe Sanitars.