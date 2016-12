Volley, SuperLega: Macerata schiacciasassi, Trento sorride

Macerata non si ferma. Nella quinta giornata di SuperLega la Lube supera con un netto 3-0 Milano e continua così il suo percorso netto in campionato: i cucinieri agganciano in vetta Modena, vittoriosa ieri a Piacenza. Sorride pure Trento, che stende 3-0 Ravenna e vola al terzo posto. Scivolone interno invece di Verona che si arrende 3-1 con Latina, mentre prima gioia stagionale per Città di Castello che si impone 3-2 su Padova.