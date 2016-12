Volley, SuperLega: Modena senza freni, Molfetta riparte

Prosegue inarrestabile la marcia di Modena in SuperLega di volley . La squadra di Lorenzetti travolge 3-0 Piacenza nel derby emiliano e sale da sola al comando a punteggio pieno con 15 punti: Modena si impone coi parziali di 25-21, 25-20, 25-22. Nell’altro anticipo della sesta giornata Molfetta batte 3-2 Monza (25-23, 19-25, 25-18, 23-25, 15-12 i parziali) rialzandosi dopo tre sconfitte consecutive. Primo punto per la squadra brianzola.

Il 30esimo derby sorride a Modena che stende Piacenza in un PalaBanca esaurito. I canarini soffrono solo a muro, ma stravincono tutti gli altri duelli mettendo in mostra un grande Ngapeth (Mvp a fine gara) che mette a referto 18 punti (compresi un ace e due muri). Determinante anche il contributo di Petric, devastante nei suoi turni di battuta (14 i punti per lui). Va in doppia cifra anche l’ex Vettori (10). Tra i biancorossi di coach Radici, buona la prestazione di Zlatanov (12 punti con 2 muri), Le Roux (11 con un ace), Kohut (8 con un ace e 3 muri) e Ostapenko (7 con 2 ace e 2 muri).



Molfetta-Monza 3-2

Emozioni a non finire a Molfetta, dove l’Exprivia Neldiritto ha la meglio sul Vero Volley Monza solo al tie break al termine di una sfida emozionante e incerta fino all’ultimo. Capace di portare la sfida fino al quinto set, la squadra brianzola allenata da Vacondio perde subito contatto con il sestetto di Di Pinto che scappa subito sul 6-3, poi sul 13-11 e chiude la partita grazie a un attacco di Noda Blanco che sfrutta il secondo dei tre match point. Monza si consola con il primo punto stagionale e con la grande prova di Padura Diaz (21 punti per lui) nominato Mvp. Molfetta si gode la vittoria e le prestazioni super di Kooistra (24) e Sket (20).