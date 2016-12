Volley, Europei donne: Italia con Olanda e Polonia

Saranno Olanda, Polonia e la vincente del terzo turno di qualificazione tra Francia e Slovenia (gare di andata e ritorno in programma a maggio) le avversarie dell'Italia nella fase a gironi degli Europei femminili di volley, in programma in Belgio e Olanda dal 26 settembre al 4 ottobre 2015. Questo l'esito del sorteggio che si è svolto ad Anversa. Le azzurre sono state inserite nella Pool A, che si disputerà ad Apeldoorn, in Olanda.