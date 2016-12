Volley, Champions: Macerata e Piacenza, male la prima

Fenerbahce-Macerata 3-2

Arriva in Champions League la prima sconfitta stagionale dei campioni d’Italia della Lube Treia che, dopo quattro vittorie di fila tra Supercoppa e campionato, si arrendono al tie break a Istanbul contro il Fenerbahce degli ex Miljkovic e Wijsmans. Ma i biancorossi di coach Giuliani tornano a casa con mille rimpianti. Avanti due set a uno e in vantaggio 23-20 nel quarto set, il sestetto marchigiano si rilassa sul più bello e subisce una clamorosa rimonta. I turchi piazzano un parziale di 5-0, si aggiudicano il quarto set 25-20 e poi hanno vita facile nel tie break dove la Lube, ormai col morale sotto i tacchi, cede di schianto. I turchi chiudono mandando cinque uomini in doppia cifra: sugli scudi Miljkovic (19) e Nikic (18). Alla Lube non bastano i 18 di Kovar e i 17 di Sabbi. “Siamo riusciti a prendere un punto su un campo difficile – commenta coach Alberto Giuliani - però si può giudicare buona una prova solo quando si vince e oggi nei momenti fondamentali dei set abbiamo fallito”. Macerata tornerà in campo in Champions mercoledì 20 novembre alle 20.30 al PalaFontescodella contro i francesi del Paris Volley.

Piacenza-Tomis Costanta 2-3

Momento davvero difficile per Piacenza: dopo la pesantissima presa di posizione dei giocatori della Copra Ardelia contro il socio di maggioranza Dario Ruggeri, accusato di non versare gli stipendi e di essere praticamente scomparso nel nulla, l'esordio in Champions non poteva non essere condizionato dalla precaria situazione societaria. Ciononostante i padroni di casa scaldano subito il PalaBanca con un primo set dominato, poi pian piano cedono ai colpi dei rumeni. Il tie break è sfavorevole ai padroni di casa, e a fine gara è il capitano Hristo Zlatanov a prendere i microfoni per spiegare la sconfitta: "Dopo il primo set, purtroppo, loro hanno acquisito sicurezza e noi ci siamo disuniti - le sue parole -. Non mi stancherò mai di dire che se noi giochiamo come sappiamo fare possiamo vincere contro tutti. E' per questo che anche stasera siamo arrivati al quinto set".