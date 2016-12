Volley, A1: Modena mette la quarta, Macerata ok

Non conosce battute d'arresto la marcia di Modena nell'A1 maschile di volley. Gli emiliani passeggiano sul parquet di Milano, battuta in 3 set, e conquistano la loro quarta vittoria di fila. Tutto facile anche per Macerata e Perugia, che si impongono entrambe 3-0: i campioni d'Italia piegano Ravenna, gli umbri passano a Padova. Grande equilibrio in Molfetta-Latina: la Top Volley la spunta al tie-break.