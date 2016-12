Volley, SuperLega: Piacenza in testa, Trento crolla

Parla sempre più emiliano-romagnolo la SuperLega di volley . Grazie al successo per 3-0 sul campo dell’Altotevere Città di Castello (con i parziali di 25-23, 25-14, 25-19) la Copra Ardelia Piacenza di coach Radici aggancia Modena e Ravenna in testa alla classifica a quota 9 punti. Nell’altro anticipo della quarta giornata, la Calzedonia Verona rifila un secco 3-0 alla Diatec Trentino, travolta con i parziali di 25-14, 25-23, 25-16.

Il 3-0 con cui Piacenza vince al palasport di Sansepolcro non deve ingannare. La squadra di coach Radici resta a lungo sotto nel punteggio nel primo set, salvo poi recuperare dal 20-17 al 22-21 grazie a un devastante turno di servizio di Vermiglio. Vinto il primo set 25-23, la Copra si aggiudica anche il secondo e il terzo sempre trascinata da uno stratosferico Vermiglio nominato Mvp. E’ lui a chiudere il discorso con due pallonetti consecutivi nel terzo e ultimo set. Pesante battuta d’arresto per la Diatec Trentino, battuta 3-0 al PalaOlimpia di Verona da una Calzedonia che mette in crisi Birarelli e compagni soprattutto grazie all’aggressività in attacco (57% di squadra) e a muro (12 complessivi, 4 di Zingel. L’Mvp è Deroo, autore di 15 punti.