Volley, SuperLega: Trento piega Perugia

Avvio di stagione da dimenticare per la Sir Safety. Dopo il ko all'esordio contro Modena, i vicecampioni d'Italia si fanno beffare in rimonta dalla Diatec: Trento, sotto di due set set, riesce a imporsi con il punteggio di 21-25, 22-25, 25-19, 25-18, 17-15. Se non altro Perugia muove la classifica, conquistando un punto che consente agli umbri di schiodarsi dall'ultimo posto. Netto successo di Modena, che si impone in tre set sul parquet di Padova (25-15, 22-25, 20-25). Ne servono invece quattro a Molfetta per avere la meglio su Città di Castello, battuta 22-25, 25-19, 25-23, 25-21. Primi tre punti in campionato per Verona e Piacenza: i veneti superano la Revivre Milano 25-20, 25-21, 25-22, mentre la Copra Ardelia passa sul campo della Vero Volley con il punteggio 25-22, 22-25, 25-21, 25-21.