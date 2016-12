L'Unendo davanti al fotografo. Pallavoliste in posa per Yamamay

Testimonial mozzafiato per la nuova linea fitness di Yamamay. Le pallavoliste Helena Havelkova, Giulia Leonardi, Rebecca Perry e Giulia Pisani dell'Unendo Busto Arsizio, di cui Yamamay è sponsor principale, hanno posato davanti al fotografo per presentare i capi disesegnati dal loro sponsor per le attività da palestra. Colori sgargianti e design accattivanti che ben si sposano con la linea invidiabile delle quattro atlete.