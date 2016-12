Volley, SuperLega: Macerata, esordio ok

Macerata si conferma implacabile in casa, dove è imbattuta dal 10 febbraio 2013 quando perse 3-1 contro Trento. Il primo set, però, è tutto di marca Verona che resta costantemente avanti nel punteggio prima di farsi raggiungere sul 21-21. Due attacchi di Gasparini e Kurek regalano al sestetto veneto allenato da Giani il 25-22. La Calzedonia si addormenta nel secondo parziale commettendo ben 8 errori sulle schiacciate e la Lube riporta la partita in equilibrio: il punto del 25-21 è firmato da Podrascanin.



Macerata si aggiudica facilmente il terzo set, poi nel quarto succede di tutto. Grazie a un super Deroo in battuta, Verona rimonta dal 19-20 al 23-19 e si procura due set point per portare la partita al tie-break. Macerata non ci sta e li annulla entrambi portandosi in parità a quota 24 grazie a un ace di Baranowicz. Per i veneti è una mazzata: ci pensa Sabbi (Mvp della gara e top scorer con 19 punti) a mettere la parola fine alla partita. I primi tre punti messi in palio dalla nuova SuperLega sono dei marchigiani.