Morte Bovolenta: 1,5 milioni ai familiari del pallavolista

Al processo per la morte del pallavolista Vigor Bovolenta, è stato raggiunto un accordo per il risarcimento. Le assicurazioni dei due medici imputati verseranno 1,5 milioni ai familiari, che non si costituiranno parte civile. I legali dei medici hanno chiesto al giudice, attraverso un'eccezione preliminare, la non ammissibilità della perizia disposta dalla magistratura di Macerata. L'accusa non si è opposta. Prossima udienza il 6 novembre.