Volley: Macerata vince la Supercoppa, Piacenza ko

A Brindisi la Lube Banca Marche parte bene e si porta avanti due set a zero contro la Copra Elior (25-15 e 26-24), contando anche sugli 8 punti dell'ex di turno Alessandro Fei e su un attacco stellare guidato da Baranowicz. Piacenza però non molla e rimonta fino al 2-2, conquistando terzo e quarto set (25-20 e 25-18), approfittando dei tanti errori degli avversari e sfruttando i punti di Le Roux e Zlatanov, 23 e 16 rispettivamente alla fine. Nel tie break però Macerata riordina le idee e, spinta da un ispirato Fei, si impone 15-12 per conquistare il trofeo. Per i marchigiani bene anche Kurek, 15 punti, e Parodi, 12, ma il premio di Mvp va a capitan Marko Podrascanin, autore di 20 punti, con 6 muri vincenti, un'ace e il 62% in attacco.