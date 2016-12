Volley: Diouf da sogno, l’Italia riparte da lei

Ha il volto e la classe di Valentina Diouf l'Italia di Marco Bonitt a, che chiude i Mondiali casalinghi di volley al quarto posto (migliore formazione europea) e con un quarto posto sul quale scommettevano in pochi alla vigilia del torneo. Con uno straordinario bottino di 31 punti messi a segno nella finale per il bronzo persa contro il Brasile, la 21enne azzurra è uno dei punti fermi dell'Italvolley in vista delle Olimpiadi di Rio 2016.

E’ stato soprattutto merito di Valentina Diouf se ieri l’Italia ha sfiorato la clamorosa rimonta contro il Brasile nella finale per il bronzo. Nonostante la medaglia di legno, comunque, resta la grande soddisfazione di avere centrato il miglior risultato a un Mondiale dopo il trionfo nel 2002 in Germania: “Voglio ringraziare il pubblico perché ci è stato sempre vicino e anche nei momenti difficili non ci ha mai abbandonato – ha detto la Diouf dopo il 2-3 contro il Brasile -. In questo Mondiale attorno a noi abbiamo visto tanto entusiasmo e penso sia anche merito nostro. Spero che questa manifestazione permetta alla pallavolo di crescere ancora di più”. Una crescita che, nella speranza della Federazione e dei tifosi azzurri, porterà la Nazionale femminile a lottare per il podio olimpico, traguardo mai centrato finora.