Volley, Mondiali donne: Usa in finale, lezione al Brasile

Sono gli Stati Uniti la prima squadra a conquistare il pass per la finale del Mondiale femminile di volley. Al Forum di Assago le ragazze di Karch Kiraly demoliscono in tre set il Brasile nella prima semifinale: 25-18, 29-27, 25-20 i parziali a favore delle americane, che domenica andranno a caccia del loro primo oro iridato contro la Cina. La prima sconfitta nel torneo costa cara alle verdeoro, vice campionesse nel 2006 e 2010.

Le due squadre si erano già affrontate a Verona nella seconda fase del Mondiale - netto 3-0 per il Brasile - ma in quell'occasione entrambi i coach, già sicuri della qualificazione alla terza fase, avevano schierato le seconde linee. Le brasiliane, campionesse olimpiche in carica, si presentavano all'appuntamento con i favori del pronostico, ma a prendere il controllo della gara fin dalle prime battute sono stati gli Usa, guidati da Larson (15 punti), Murphy e Hill (13 a testa).

Il Brasile (Fernanda top scorer con 14 punti, seguita da Sheilla con 11) ha avuto una reazione solo in avvio di secondo set, ma una volta perso il parziale in un serrato finale punto a punto le ragazze di Ze Roberto sono crollate psicologicamente. La Seleçao tornerà in campo domenica alle 17.30 per la finale di consolazione. Subito dopo, alle 20, gli Stati Uniti giocheranno la loro prima finale mondiale dopo 12 anni.