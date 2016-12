Volley: primo posto per l'Italia, in semifinale c'è la Cina

Il Forum è una bolgia, l'Italia è spettacolare. Missione compiuta per le azzurre che per conquistare il primo posto nel girone H al Mondiale dovevano solo conquistare un set contro la Russia. Detto e fatto. Le ragazze di Bonitta sono scese in campo e hanno conquistato subito il primo set 25-12 e il secondo 25-17. Blackout nel terzo (25-12) prima di chiudere al quarto 25-23. Evitato il Brasile: ora in semifinale cè la Cina, sconfitta già nel girone.