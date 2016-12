Volley, Mondiali donne: rimonta Cina, Repubblica Dominicana quasi fuori

Per la prima volta in un Mondiale (in 22 gare) la Cina completa una rimonta da 0-2 e vince la partita. Questo 3-2 alla Repubblica Dominicana vale ancora di più perchè, dopo la sconfitta per 3-0 di ieri contro il Brasile, permette alle asiatiche di avvicinare in modo molto concreto le semifinali. Le caraibiche, al debutto dopo aver riposato nella prima giornata, sprecano un vantaggio di 2-0 (25-22 e 25-23) e ora saranno costrette a battere il Brasile per staccare il pass per il turno successivo. Nel terzo parziale la Cina perde Yunli Xu, 6 punti fino a quel momento, per infortunio (portata fuori in barella) ma nonostante il brutto episodio trova modo di risorgere e cambiare marcia. Trascinate da Ting Zhu, 25 punti, e da Junjing Yang e Ruoqi Hui, 13, le asiatiche rimontano e si impongono 15-12 nel tie break del quinto set. Alla Repubblica Dominicana non bastano i 39 punti di una favolosa Bethania De La Cruz, arrivata a 330 nel torneo (record per la manifestazione). Con questo risultato il Brasile è già in semifinale.