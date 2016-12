Volley, Mondiali donne: Brasile travolgente, Cina ko

Il Brasile non si ferma più. A Milano la nazionale verdeoro travolge in tre set la Cina nella prima gara della Final Six del mondiale femminile di volley e mette un piede in semifinale: 25-19, 25-16, 25-15 i parziali a favore delle campionesse olimpiche, che hanno vinto tutte le gare giocate nella rassegna iridata. Giovedì, contro la Repubblica Dominicana , la Cina si giocherà l'ultima chance di approdare alle semifinali.

Jaqueline e compagne si confermano la squadra più in forma del torneo e puntano con decisione all'unico titolo che ancora manca nella bacheca della seleçao. Poco più di una formalità la sfida contro la Cina, che non batte le verdeoro dal 2008 e ha perso gli ultimi 15 scontri diretti. Quattro le brasiliane in doppia cifra (Thaisa, Jaqueline, Fernanda Rodrigues con 15 punti a testa e Fabiana con 10), mentre la migliore realizzatrice delle cinesi è stata Zhu Ting (10). Il Brasile tornerà in campo venerdì contro la Repubblica Dominicana, ma il pass per le semifinali potrebbe arrivare già giovedì se le dominicane dovessero battere la Cina.