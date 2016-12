Volley, Mondiali donne: Italia alla terza fase

Missione compiuta per le ragazze dell'Italvolley. Al Pala Florio di Bari le azzurre di Bonitta superano nettamente il Giappone in tre set e conquistano il pass per la terza fase del torneo in programma a Milano: 25-23, 25-20, 25-19 i parziali a favore dell'Italia, che aggancia la Cina in testa al girone E e domenica si giocherà il primo posto nello scontro diretto. Assieme a Italia e Cina, avanza alle Final Six anche la Repubblica Dominicana.