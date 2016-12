Volley, Mondiali donne: Italia spietata, Belgio ko

Successo fin troppo semplice per l'Italia, che stende il Belgio in meno di un'ora e mezza con un secco 3-0. Le azzurre si aspettavano avversarie più ostiche visto che venivano da una sconfitta per 3-2 contro la Repubblica Dominicana in un match tiratissimo. Bonitta schiera Centoni, Chirichella, Arrighetti, Lo Bianco, Del Core, Costagrande e De Gennaro, e le azzurre si impongono agevolmente nel primo set per 25-18. Il secondo set è più equilibrato, un continuo botta e risposta: sul 23-21 per l'Italia, Van Hecke accorcia con un punto a muro ma poi mette fuori col servizio e Centoni mette il punto decisivo per il 25-22. Nel terzo parziale le azzurre volano via sul 20-14, il Belgio riesce a risalire fino al 20-18 ma poi ci pensano ancora Centoni e Costagrande a firmare la vittoria col 25-18. Grande prova di Nadia Centoni, la migliore con 20 punti, mentre nel Belgio si salva solo Lise Van Hecke con 13. Le azzurre torneranno in campo sabato sera, sempre alle 20, contro il Giappone, quarto nel gruppo E con 8 punti.