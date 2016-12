Volley, Mondiali donne: Italia, sconfitta indolore

Passo falso indolore per l' Italvolley nel Mondiale di casa. A Roma, nell'ultima gara della prima fase, le ragazze di Bonitta si arrendono al tiebreak contro la Repubblica Dominicana e dopo quattro vittorie consecutive incassano la prima sconfitta del torneo: 25-15, 16-25, 25-21, 16-25, 15-8 i parziali dell'incontro. Le azzurre, comunque prime nel girone A, torneranno in campo mercoledì a Bari contro l'Azerbaigian per la prima partita della seconda fase.

L'Italia ci arriverà con 7 punti, frutto delle due vittorie contro Croazia e Germania e del ko contro le dominicane che è comunque valso un punto. A completare il girone delle azzurre le quattro qualificate del girone D: oltre al Azerbaigian ci saranno Cina, Giappone e Belgio. Le dominicane hanno fatto valere la loro maggiore freschezza atletica (hanno vinto le ultime tre gare al tiebreak) e sfruttato al massimo la scatenata De la Cruz (27 punti il suo bottino finale), mentre l'Italia ha accusato un po' di stanchezza. Piccolo spavento per Antonella Del Core, che nel corso del secondo set si è procurata una lieve distorsione alla caviglia destra: la schiacciatrice è tornata in campo nel corso del match, la sua presenza nel match contro l'Azerbaigian (mercoledì alle 20) non è in dubbio.