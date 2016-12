Volley, Mondiali donne: Italia facile, esordio perfetto

Esordio perfetto. L' Italia batte 3-0 la Tunisia nella prima partita al Mondiale casalingo di volley donne : 25-11, 25-13, 25-8 il punteggio finale in favore delle azzurre, alla prima competizione iridata davanti al proprio pubblico. Al PalaLottomatica le ragazze di Bonitta sono brave a non sottovalutare l'avversario e portare a termine la missione: primi tre punti con i quali balzano in testa al Pool A insieme alla Croazia, avversaria di mercoledì.

Non c'è stata partita, troppo il gap tecnico tra le due squadre. Lo scatenato pubblico di Roma si è goduto la marcia trionfale delle azzurre, che non soffrono l'emozione del debutto casalingo e restano concentrate dall'inizio alla fine. Visti i tanti impegni ravvicinati, il ct Bonitta aveva chiesto di chiudere la gara il prima possibile e le sue ragazze lo hanno accontentato. Mai in partita la Tunisia: solo il secondo set resta in equlibrio per una decina di minuti, fino al 13-10, poi l'Italia prende il largo e ipoteca il match. "Domani contro la Croazia sarà più complicato - ha dichiarato a fine partita capitan Piccinini ai microfoni di RaiSport - Noi dobbiamo continuare a giocare con questa concentrazione".