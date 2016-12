Volley, Mondiali Polonia: orgoglio Italia, 3-1 all'Australia

L'Italvolley mostra un po' di orgoglio e nonostante la certezza dell'eliminazione, ai Mondiali in corso in Polonia, va a vincere l'ultima partita della seconda fase, imponendosi per 3-1 sull'Australia, fanalino di coda del gruppo E con 0 punti. Dopo un po'di sofferenza nel primo parziale, chiuso per 25-23, il secondo set è quasi senza storia con l'Italia vittoriosa per 25-14. Il terzo, invece, va agli avversari per 25-21. Nel quarto e decisivo arriva un netto 25-18.