Volley, Mondiali: disastro Italia, ko anche con l'Argentina

Non si ferma la caduta libera dell'Italia ai Mondiali di volley in corso in Polonia. Gli azzurri, già eliminati, si arrendono 3-1 contro la modesta Argentina nella terza partita della seconda fase, collezionando il sesto ko nella manifestazione, quinto consecutivo, dopo quelli con Iran, Portorico, Usa, Serbia e Polonia: 17-25, 25-21, 30-28, 25-21 i parziali che condannano i ragazzi di Berruto, impegnati domenica con l'Australia per l'ultimo impegno.